Три человека пострадали в ДТП на востоке столицы

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На востоке Москвы произошла авария с участием рейсового автобуса, маршрутки и двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Как уточняется, все произошло на пересечении улиц Салтыковской и Старостина.

Водитель рейсового автобуса, как отметили в ГИБДД, столкнулся с маршруткой, после чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека – пассажиры легкового транспортного средства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее на улице Бориса Жигуленкова столкнулись внедорожник и автобус. В результате происшествия двух человек госпитализировали. По факту ЧП столкновения инициирована проверка.

