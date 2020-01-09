8 человек стали жертвами крупного ДТП с участием грузовика в Китае

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Крупная авария с участием грузовика и легкового автомобиля унесла жизни 8 человек в Китае. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что ДТП случилось в административном центре провинции городе Хэфэй. В отчете местного Управления общественной безопасности сообщается, что произошло лобовое столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Уточняется, что в результате аварии 7 человек погибли на месте. Еще один пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных травм.

Сейчас местная полиция продолжает устанавливать все факты произошедшего ДТП. По последней информации, причины аварии продолжают выясняться.

Ранее 5 человек погибли и 60 пострадали в крупном ДТП в США. На автомагистрали столкнулись туристический автобус, автомобиль и три грузовика.