Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04:40

8 человек стали жертвами крупного ДТП с участием грузовика в Китае

происшествия ДТП за рубежом

Фото: EPA/TASS/FAZRY ISMAIL

Крупная авария с участием грузовика и легкового автомобиля унесла жизни 8 человек в Китае. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что ДТП случилось в административном центре провинции городе Хэфэй. В отчете местного Управления общественной безопасности сообщается, что произошло лобовое столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Уточняется, что в результате аварии 7 человек погибли на месте. Еще один пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных травм.

Сейчас местная полиция продолжает устанавливать все факты произошедшего ДТП. По последней информации, причины аварии продолжают выясняться.

Ранее 5 человек погибли и 60 пострадали в крупном ДТП в США. На автомагистрали столкнулись туристический автобус, автомобиль и три грузовика.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика