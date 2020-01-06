Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:43

5 человек погибли и 60 пострадали в крупном ДТП в США

происшествия ДТП за рубежом

Фото: скриншот YouTube-канала Associated Press

Не менее пяти человек стали жертвами крупной автомобильной аварии, произошедшей в США в штате Пенсильвания. Об этом информирует агентство Associated Press.

Известно, что в результате ДТП 60 человек в возрасте от 7 до 67 лет получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что двое из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса во время спуска вниз по кривой дороге. Отмечается, что автобус перевернулся, после чего в него врезались два грузовых автомобиля. Затем столкновение с ними совершили третий грузовик и легковой автомобиль.

В данный момент причины аварии продолжают уточнятся. На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с внедорожником. Инцидент произошел на востоке Москвы. В причинах столкновения предстоит разобраться полицейским. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".

Рейсовый автобус столкнулся с внедорожником на востоке Москвы

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика