5 человек погибли и 60 пострадали в крупном ДТП в США

Фото: скриншот YouTube-канала Associated Press

Не менее пяти человек стали жертвами крупной автомобильной аварии, произошедшей в США в штате Пенсильвания. Об этом информирует агентство Associated Press.

Известно, что в результате ДТП 60 человек в возрасте от 7 до 67 лет получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что двое из них находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса во время спуска вниз по кривой дороге. Отмечается, что автобус перевернулся, после чего в него врезались два грузовых автомобиля. Затем столкновение с ними совершили третий грузовик и легковой автомобиль.

В данный момент причины аварии продолжают уточнятся. На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб.

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