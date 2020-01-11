Три человека стали жертвами ДТП под Владимиром

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Во Владимирской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент случился у деревни Глебово Ковровского района. На дороге столкнулись ВАЗ и Land Rover.

Отмечается, что в результате ДТП иномарка загорелась. Жертвами аварии стали три человека, еще один пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Движение на участке, где произошла авария, затруднено.

Ранее сообщалось о том, что в результате ДТП с маршруткой и легковушкой в Подольске пострадали два человека. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб.