Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Фото: соцсети

В Орловской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой ГИБДД России.

Инцидент случился на 400-м километре автодороги "Крым". Отмечается, что там столкнулись маршрутка "Мерседес Бенц" и легковушка "Рено Меган". Пассажирами автобуса были семеро украинцев.

"В результате ДТП водитель и пассажир "Рено" и один пассажир "Мерседес" погибли, водитель и шесть пассажиров "Мерседес" получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус, зарегистрированный на Украине, выехал на встречную полосу из-за сильного снегопада, после чего допустил столкновение с авто.

Накануне три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Домодедове. Общественный транспорт допустил столкновение с грузовиком на 188-м километре автодороги А107 Московского малого кольца.