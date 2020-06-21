Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Петербурге

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Один человек погиб, шестеро получили травмы при столкновении трех автомобилей и маршрутного такси в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

ДТП произошло на проспекте Стачек. Пятеро из автобуса находятся в состоянии средней степени тяжести, один, из легковушки, в тяжелом состоянии. Погиб водитель легковой машины. По данным РИА Новости, пострадали девять человек.

Еще одна авария случилась около села Паниковец в Липецкой области. Жертвами столкновения Kia Rio и Hyundai Creta стали шесть человек, еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. По предварительным данным, в Hyundai ехали три человека, в Kia – четверо.

На этой неделе в Москве столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. В происшествии на Рублевском шоссе пострадали мотоциклист и его пассажир.