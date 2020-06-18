СК начал проверку по факту ДТП на Киевском шоссе с пострадавшими полицейскими

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на Киевском шоссе, в которой пострадали полицейские, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

18 июня на 67-м километре шоссе (М3 "Украина") произошло ДТП с участием служебной автомашины УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. За рулем находился старший участковый уполномоченный с коллегой.

Водитель такси, двигаясь в левом крайнем ряду, наехал на служебный автомобиль, в результате тот отлетел на встречную полосу. Затем он столкнулся с ехавшим по встречке автомобилем МАЗ с полуприцепом. Такси по инерции проехало вперед и столкнулось с другой легковушкой.

Полицейские госпитализированы, водители других автомобилей не пострадали. Таксист доставлен в следственный отдел, его опросили. Он пройдет медосвидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.