Машина сбила шестерых пешеходов в Петербурге

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Кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов на дороге в Колпинском районе Санкт-Петребурга, сообщает ТАСС. Все пострадавшие, среди которых четверо детей, госпитализированы.

Уточняется, что машина наехала на двух женщин и девочек 2012, 2013, 2015 и 2016 годов рождения. Состояние женщин оценивается как удовлетворительное, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее смертельное ДТП произошло в Мордовии. В поселке Николаевка городского округа Саранск лоб в лоб столкнулись две машины Lada Granta. После удара оба транспортных средства загорелись. Погибли шесть человек.