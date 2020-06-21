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Происшествия

14:32

Шесть человек погибли в аварии в Липецкой области

происшествия ДТП

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Шесть человек погибли в ДТП около села Паниковец в Липецкой области, передает ТАСС.

Авария произошла в 11:45, столкнулись Kia Rio и Hyundai Creta. Детей среди жертв нет, еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. По предварительной информации, в Hyundai ехали три человека, в Kia – четверо.

Движение на участке дороги, где случилось происшествие, частично ограничено. Сотрудники ГИБДД регулируют очередность проезда и минимизируют последствия происшествия.

Один человек погиб и от шестерых до девятерых получили травмы в Петербурге, где столкнулись три автомобиля и маршрутное такси. Жертвой стал водитель легковушки. Пятеро из автобуса находятся в состоянии средней степени тяжести, один, из легковушки, в тяжелом состоянии.

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