Автобус в Подмосковье сбил девочку на лошади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейсовый автобус сбил 13-летнюю девочку, выскочившую верхом на лошади на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Как сообщает ТАСС, ребенок погиб.

По информации ГУ МВД по Московской области, трагедия произошла около 15:00, причем на проезжую часть наездница выскочила внезапно.

"Водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на несовершеннолетнюю, ехавшую верхом на лошади, которая внезапно выскочила на проезжую часть. В результате ДТП 13-летняя наездница скончалась на месте", – уточнили в ведомстве.

Накануне трамвай наехал на мужчину на востоке Москвы. Инцидент произошел на бульваре Маршала Рокоссовского в районе дома 38.

