Трамвай сбил мужчину на бульваре Маршала Рокоссовского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трамвай совершил наезд на мужчину на востоке Москвы.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, инцидент произошел на бульваре Маршала Рокоссовского в районе дома номер 38.
По имеющимся данным, трамвай двигался от станции метро "Сокольники" до станции метро "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии.
"Трамвай сбил человека. Мужчина передан медикам для осмотра", – рассказал источник.
О состоянии пострадавшего пока не сообщается. На месте ДТП движение не затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее электропоезд сбил двоих детей в Подмосковье. Инцидент произошел на Павелецком направлении МЖД.
Позднее по факту случившегося СК возбудил дело. В результате произошедшего один ребенок погиб.