Трамвай сбил мужчину на бульваре Маршала Рокоссовского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамвай совершил наезд на мужчину на востоке Москвы.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, инцидент произошел на бульваре Маршала Рокоссовского в районе дома номер 38.

По имеющимся данным, трамвай двигался от станции метро "Сокольники" до станции метро "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии.

"Трамвай сбил человека. Мужчина передан медикам для осмотра", – рассказал источник.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается. На месте ДТП движение не затруднено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее электропоезд сбил двоих детей в Подмосковье. Инцидент произошел на Павелецком направлении МЖД.

Позднее по факту случившегося СК возбудил дело. В результате произошедшего один ребенок погиб.