СК возбудил дело после наезда электрички на двоих детей в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Уголовное дело открыто после наезда электропоезда на двоих детей на Павелецком направлении Московской железной дороги в Подмосковье. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елену Марковскую.
"По факту травмирования двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"), – сообщила Марковская.
Установлено, что инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, около 18:00. В районе станции "Расторгуево" электричка Москва – Ожерелье совершила наезд на двоих детей. От полученных травм мальчик 2008 года рождения скончался на месте. Девочка 2007 года рождения была госпитализирована. О степени полученных ею травм не сообщается.
На месте происшествия следователи проводят проверку. Специалистами назначен ряд экспертиз. Выясняются причины случившегося.
"Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Марковская.
Об инциденте стало известно накануне вечером. Сообщалось, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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