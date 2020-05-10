Двое мужчин попали под поезд на Савеловском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое мужчин попали под электричку на Савеловском направлении Московской железной дороги. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, рассказали Агентству "Москва" представители Управления на транспорте МВД России по ЦФО.



Известно, что электропоезд сбил людей в районе перегона станций "Хлебниково" и "Водники" в Московской области.

"Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в ближайшее медицинское учреждение", – заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мужчины, согласно предварительным данным, шли вдоль путей, не соблюдая меры предосторожности.



К месту прибыли работники транспортной полиции, начато расследование.

В подразделении напомнили, что переходить железнодорожные пути в неустановленных местах опасно для жизни.

Ранее стало известно, что расписание электричек пяти направлений МЖД изменится в мае.