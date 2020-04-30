Расписание электричек пяти направлений МЖД изменится в мае

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Расписание электричек пяти направлений Московской железной дороги, маршрутов Московских центральных диаметров и аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево изменится в мае. Корректировка движения обусловлена ремонтом инфраструктуры, сообщили в пресс-службе МЖД.
"В мае изменится расписание электричек Белорусского и Савеловского (МЦД-1), Курского и Рижского (МЦД-2), Ярославского направлений Московской железной дороги, а также аэроэкспрессов в Шереметьево", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на время работ на данных направлениях у ряда пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Известно, что на участках запланировано проведение работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также плановых ремонтно-путевых работ, призванных повысить безопасность и надежность перевозок.
В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом корректировки расписания.
Более подробную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Помимо этого, актуальные данные размещают в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее стало известно о корректировке расписания ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменят. Отмечалось, что изменения связаны с с модернизацией инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: