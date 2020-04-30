Расписание электричек пяти направлений МЖД изменится в мае

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Расписание электричек пяти направлений Московской железной дороги, маршрутов Московских центральных диаметров и аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево изменится в мае. Корректировка движения обусловлена ремонтом инфраструктуры, сообщили в пресс-службе МЖД.

"В мае изменится расписание электричек Белорусского и Савеловского (МЦД-1), Курского и Рижского (МЦД-2), Ярославского направлений Московской железной дороги, а также аэроэкспрессов в Шереметьево", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на время работ на данных направлениях у ряда пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Известно, что на участках запланировано проведение работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также плановых ремонтно-путевых работ, призванных повысить безопасность и надежность перевозок.

В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом корректировки расписания.

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Помимо этого, актуальные данные размещают в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно о корректировке расписания ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменят. Отмечалось, что изменения связаны с с модернизацией инфраструктуры.