Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменят в мае

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В мае изменится расписание ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
"В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в мае изменится расписание движения некоторых электричек на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – сказано в сообщении.
Также уточняется, что в некоторые дни будет изменено время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов. В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом корректировки расписания.
Более подробную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Помимо этого, актуальные данные размещают в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось об изменениях в движении поездов между Курским вокзалом и Царицыно. Следование электричек на Курском направлении Московской железной дороги было остановлено в обе стороны в связи с проведением строительных работ.
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