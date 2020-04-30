Расписание ряда электричек Ленинградского направления ОЖД изменят в мае

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В мае изменится расписание ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в мае изменится расписание движения некоторых электричек на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – сказано в сообщении.

Также уточняется, что в некоторые дни будет изменено время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов. В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом корректировки расписания.

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД". Помимо этого, актуальные данные размещают в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось об изменениях в движении поездов между Курским вокзалом и Царицыно. Следование электричек на Курском направлении Московской железной дороги было остановлено в обе стороны в связи с проведением строительных работ.