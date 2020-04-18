В движении поездов между Курским вокзалом и Царицыно произойдут изменения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание движения электропоездов между Курским вокзалом и станцией Царицыно поменяется в ночь на субботу. Об этом говорится на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Стало известно, что движение электричек на Курском направлении Московской железной дороги остановят в две стороны. "График движения в вечернее и ночное время - 18 апреля с 22:20 до 04:00 19 апреля изменится в связи с проведением строительных работ", – заявили представители ЦППК.

Пассажиров предупредили, что последний поезд, следующий в Подольск, отправится со столичного вокзала в 21:52. Кроме того, на данном участке также частично отменят некоторые пригородные поезда.

Недавно в ЦППК рассказали, как купить билет на электричку, не встречаясь с кассиром.

