В ЦППК рассказали, как купить билет на электричку, не встречаясь с кассиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания рассказала о бесконтактных способах оплаты проезда в условиях пандемии коронавируса.

Пассажирам предложили купить билет в специальном автомате. С его помощью можно самостоятельно получить услуги по проезду на поездах ЦППК.

Оплата проезда на автомате производится с помощью банковской карты и платежных сервисов. В ЦППК подчеркнули, что корпуса этих систем каждые два часа проходят процедуру дезинфекции.

Фото: пресс-служба ЦППК

Кроме того, приобрести билеты на все фирменные экспрессы компании можно онлайн на сайте central-ppk.ru.

"ЦППК просит пассажиров оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Также компания обращает внимание, что с 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда", – отметили в пресс-службе компании.

Ранее в электричках и на станциях в Московской области разместили около 10 тысяч памяток о коронавирусе. В них можно найти телефоны дежурных дирекции здравоохранения. Кроме того, ЦППК запустила аудиоинформирование пассажиров о пандемии COVID-19.