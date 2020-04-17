В ЦППК рассказали, как купить билет на электричку, не встречаясь с кассиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания рассказала о бесконтактных способах оплаты проезда в условиях пандемии коронавируса.
Пассажирам предложили купить билет в специальном автомате. С его помощью можно самостоятельно получить услуги по проезду на поездах ЦППК.
Оплата проезда на автомате производится с помощью банковской карты и платежных сервисов. В ЦППК подчеркнули, что корпуса этих систем каждые два часа проходят процедуру дезинфекции.
Фото: пресс-служба ЦППК
Кроме того, приобрести билеты на все фирменные экспрессы компании можно онлайн на сайте central-ppk.ru.
"ЦППК просит пассажиров оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Также компания обращает внимание, что с 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда", – отметили в пресс-службе компании.
Ранее в электричках и на станциях в Московской области разместили около 10 тысяч памяток о коронавирусе. В них можно найти телефоны дежурных дирекции здравоохранения. Кроме того, ЦППК запустила аудиоинформирование пассажиров о пандемии COVID-19.
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