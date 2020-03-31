Аэроэкспрессы будут ходить раз в час из-за сокращения пассажиропотока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Аэроэкспресс" изменит график движения своих поездов с 1 апреля из-за сокращения пассажиропотока в столичных аэропортах, сообщили в пресс-службе компании.

Поезда на всех направлениях будут ходить раз в час. Таким образом, аэроэкспрессы в сторону Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в 05 минут, начиная с 6:05 до 23:05 включительно. Обратно на вокзал – в 15 минут, то есть с 5:15 до 23:15.

В Домодедово и Внуково отправление будет происходить в нули. Из Домодедово на Павелецкий вокзал и обратно поезда будут отправляться ежечасно с 6:00 до 23:00. Между Внуково и Киевским вокзалом поезда будут ходить с 6:00 до 0:00.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) и пригородных электричках скорректировали. Изменения будут действовать до 3 апреля 2020 года.

Электропоезда обоих диаметров будут следовать с увеличенным интервалом. Ограничения коснутся поездов, следующих из Москвы в Болшево, Монино, Раменское, Быково, Балашиху и Карачарово. Кроме того, с Павелецкого вокзала нельзя будет воспользоваться несколькими рейсами до станций Домодедово и Бирюлево.

В ЦППК призвали пассажиров заранее проверять актуальное расписание и строить поездки с учетом вносимых изменений.