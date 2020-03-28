Расписание движения пригородных поездов и на МЦД изменится с 30 марта

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Расписание движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) и пригородных электричках скорректируют, начиная с 30 марта. Изменения будут действовать до 3 апреля 2020 года, как сообщает Агентство "Москва".

"С 30 марта по 3 апреля скорректированы расписания МЦД, а также Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений. В указанные даты электропоезда обоих диаметров будут следовать с увеличенным интервалом", – заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ограничения коснутся поездов, следующих из Москвы в Болшево, Монино, Раменское, Быково, Балашиху и Карачарово. Кроме того, с Павелецкого вокзала нельзя будет воспользоваться несколькими рейсами до станций Домодедово и Бирюлево.

В ЦППК призвали пассажиров заранее проверять актуальное расписание и строить поездки с учетом вносимых изменений.

График движения аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и Внуково поменяется. Изменения необходимы для ремонта. Измененное расписание вводится на период с 3 по 12 апреля.

