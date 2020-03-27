Расписание аэроэкспрессов во Внуково поменяется в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

График движения аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и Внуково поменяется. Изменения необходимы для ремонта, говорится в заявлении перевозчика.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении с 3 по 12 апреля в связи с проведением плановых работ на железной дороге", – уточнили в пресс-службе.

Стало известно, что в ночь с 3 на 4 апреля, а также в ночь с 4 на 5 апреля некоторые аэроэкспрессы начнут курсировать по измененному расписанию. График движения изменится несколько раз, предупредили пассажиров.

Для того чтобы получить актуальное расписание, москвичам и гостям столицы рекомендуется перед поездкой узнать график на сайте Аэроэкспресс или в мобильном приложении. Кроме того, подсказать расписание могут работники компании в терминалах на столичном вокзале.

Ранее сообщалось, что график электричек Ярославского направления МЖД изменится 25-26 марта.