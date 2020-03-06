Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД поменяется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В расписании нескольких пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произойдут изменения во второй половине марта. Об этом на официальном сайте рассказали представители Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

По информации МТППК, расписание движения некоторых электричек на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок) будет изменено. Меняется график движения электропоездов в связи с работами, направленными на модернизацию инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

Москвичей и гостей столицы попросили заранее учитывать изменения в расписании на этапе планирования поездок.

Ранее стало известно, что в мартовские праздники МЦК будет работать по графику выходного дня.

