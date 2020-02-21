Реконструкция пассажирской инфраструктуры началась на станции Мещерская МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции Мещерская (бывшая Сколково) Киевского направления началась реконструкция пассажирской инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Новую инфраструктуру создадут с учетом современных требований к комфорту и безопасности. В перспективе она войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Там предстоит построить две новые платформы с навесами от осадков. Существующий тоннель удлинят и реконструируют. Оборудуют вестибюль с кассами, турникетной зоной, эскалаторами и лифтами.

Сейчас на станции возвели временные деревянные платформы. С 22 февраля у них станут останавливаться пригородные поезда для посадки и высадки пассажиров.

На Киевском направлении МЖД ведется модернизация пассажирской инфраструктуры в рамках инвестпрограммы РЖД по строительству дополнительных 3 и 4 главных путей на участке Москва – Апрелевка.

Реконструкция пассажирской инфраструктуры ведется еще на 11 станциях: Внуково, Мичуринец, Толстопальцево, Матвеевская, Очаково-1, Крекшино, Победа, Кокошкино, Лесной городок, Переделкино и Апрелевка.

Строятся три новых остановочных пунктов: Минская, Аминьевская и Санино.

Станцию Победа Киевского направления МЖД планируют открыть до апреля. В перспективе она станет частью четвертого маршрута МЦД-4.