ТПУ появятся на станциях МЦД Нахабино, Одинцово и в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые транспортно-пересадочные узлы появятся на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино, Одинцово, а также в Подольске. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья в своем официальном Twitter-аккаунте.

"В рамках реализации МЦД планируется также создание ТПУ на территории Подмосковья, рассматриваются варианты строительства на станциях Нахабино, Одинцово и в Подольске", – отмечается в записи.

Уточняется, что данное решение было озвучено по итогам заседания координационного совета по развитию транспортной системы Московской области и Москвы. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, помощник президента РФ Игорь Левитин, и. о. министра транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин, а также председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК, а также радиальные направления МЖД.

За два месяца пассажиры совершили почти 24 миллиона поездок на МЦД. При этом загруженность 20 станций метро уменьшилась.