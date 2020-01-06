Дорогу к платформам МЦД-1 Новодачная и Долгопрудная благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дорогу к платформам Новодачная и Долгопрудная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) благоустроили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта города.

Там рассказали, что Новодачная станция является первой платформой, где в прошлом году были проведены работы по транспортной и пешеходной доступности. Она находится вблизи от технопарка "Физтехпарк". От станции МЦД-1 до технопарка была проложена велодорожка протяженностью 500 метров.

Уточняется, что в зону благоустройства была также включена территория от жилой застройки на Долгопрудной аллее до платформы Долгопрудная. Общая площадь составила более трех гектаров.

В ходе работ специалисты также привели в порядок асфальтобетонное покрытие. Его заменили на площади более 11 тысячи квадратных метров. На некоторой части было выложено плиточное покрытие. Заменено и покрытие проезжей части, установлен бордюрный камень.

В департаменте уточнили, что в ходе благоустройства воздушные кабельные линии убрали в кабельную канализацию. Также в рамках благоустройства специалисты разбили 11,2 тысячи квадратных метров газона, высадили деревья, кустарники.

Для удобства горожан на территории установлены скамейки, урны. Дорога к платформам Новодачная и Долгопрудная освящена благодаря 50 фонарям с энергосберегающими лампами.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

