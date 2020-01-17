Почти 24 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 24 миллиона поездок совершили пассажиры на Московских центральных диаметрах (МЦД) за первые два месяца работы. Об этом сообщил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта столицы Андрей Акимов в ходе круглого стола "Московские центральные диаметры: Два месяца в пути".

"За первые два месяца более 23,8 миллиона поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года по данным железнодорожным направлениям. При этом по маршруту МЦД-1 было совершено 11,2 миллиона поездок, а по маршруту МЦД-2 – 12,6 миллиона поездок", – сказал Акимов.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.