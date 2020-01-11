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Общество

10:11

Цены на жилье у МЦД поднялись на 20% после запуска диаметров

город недвижимость финансы МЦД общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цены на жилье у станций Московских центральных диаметров резко возросли после того, как были запущены диаметры. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что стоимость недвижимости, расположенной около МЦД, поднялась на 20%.

"С запуском МЦД улучшилась транспортная доступность десятков районов Москвы и городов Московской области. Уже за первый месяц работы диаметров за счет открытия новых станций и развития прилегающей территории, цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15% в восьми районах Москвы и до 20% в городах Подмосковья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.

Однако самые высокие цены за жилье после запуска диаметров зафиксированы в новостройках Московской области. Так, в Нахабино цены возросли сразу на 20%, в Одинцово – на 12%. В Лобне и Подольске жилье подорожало на 11% и 12% соответственно.

Эксперты прогнозируют, что после запуска следующих маршрутов МЦД рост цен на недвижимость зафиксируется на уровне 12–15%.

Ранее были названы районы Москвы с самыми дорогими и самыми дешевыми квартирами. Оказалось, что дороже всего квадратный метр стоит в районах Хамовники, Арбат и Якиманка.

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