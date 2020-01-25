Новую пассажирскую платформу построят на станции МЦД-1 Хлебниково до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На станции Хлебниково МЦД-1 построят новую пассажирскую платформу и пешеходный тоннель, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"На втором этапе реализации проекта МЦД коллегами из "РЖД" будет продолжена работа по реконструкции станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции первого диаметра Хлебниково запланировано строительство новой пассажирской платформы и пешеходного тоннеля", – говорится в сообщении.

Станция Хлебниково МЦД-1 находится в подмосковном городе Долгопрудный, в границах которого есть еще четыре станции первого диаметра: Шереметьевская, Водники, Долгопрудная, Новодачная.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15 и до 20% – в городах Подмосковья.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.