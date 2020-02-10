Станцию Победа Киевского направления МЖД планируют открыть до апреля

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты планируют завершить реконструкцию станции Победа Киевского направления МЖД в первом квартале текущего года. В перспективе она станет частью четвертого маршрута МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"ОАО "РЖД" завершает реконструкцию остановочного пункта Победа Киевского направления МЖД, расположенного в подмосковном городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Это остановочный пункт будущего "Киевско-Горьковского" диаметра. Открыть станцию для пассажиров запланировано в I квартале 2020 года", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на станции появятся две новые платформы с навесом на всю длину для защиты от осадков, а для безопасного перехода – современный конкорс. Также там создадут все необходимые условия для удобства маломобильных пассажиров. Вестибюль оснастят лифтами и эскалаторами. Также в нем разместятся кассы и турникеты.
По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, станция станет одной из самых современных, с надземным пассажирским вестибюлем.
"Учитывая особый символизм в названии станции, железнодорожники проводят все работы в сверхнапряженном режиме, чтобы обеспечить ее открытие после реконструкции в год 75-летия Великой Победы", – приводятся в сообщении слова Глазкова.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года планируют открыть железнодорожную ветку между южным и северным терминальными комплексами аэропорта Шереметьево.
Строительные работы уже развернуты и проходят в два этапа. В рамках первого этапа построят 8-километровую ж/д линию с новой станцией Шереметьево-1, тремя приемоотправочными путями, двухпутным и однопутным участками и двумя эстакадами.
Ветка соединит терминалы D, E, F и B, C. Это позволит организовать движение электропоездов между СТК и южным терминальным комплексом (ЮТК).
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