Навигацию заменят на Белорусском вокзале

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Около 70 навигационных указателей заменят на Белорусском вокзале в связи с изменением нумерации путей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что с 15 января по просьбам пассажиров пути на вокзале получат последовательную нумерацию – слева направо. Благодаря этому пассажирам не придется запоминать и номер платформы, и номер пути – достаточно будет лишь номер платформы. Они смогут лучше ориентироваться при посадке в поезда, в том числе поезда Московских центральных диаметров.

Пути поездов МЦД-1 будут иметь номера с 11 по 15. Пути с 1 по 5, расположенные в левой части вокзала, предназначены для посадки в пригородные поезда Москва – Усово и экспрессы Москва – Одинцово, а на пути № 6–10 прибывают поезда дальнего следования.

Ранее в приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД в метро. В настоящее время работа над улучшением сервисов для пассажиров диаметров продолжается.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.