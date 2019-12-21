В приложении "Метро Москвы" выложили видеомаршруты переходов с МЦД в метро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В приложении "Метро Москвы" появились видеомаршруты переходов с Московских центральных диаметров (МЦД) на станции метро и МЦК, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

По ее словам, работа над улучшением сервисов для пассажиров МЦД продолжается.

"Теперь в приложении "Метро Москвы" пассажиры могут найти пересадку с метро на диаметры не только в формате карты, но и включить специальную видеоинструкцию, которая пошагово покажет весь путь пассажира от станции МЦД к станции метро и обратно", – пояснила она.

Сервис рассчитает время, которое займет пешая пересадка, а также покажет сумму, в которую обойдется вся поездка.

Уже загружены видеоинструкции пересадки на станции метро "Дмитровская", "Окружная", "Тимирязевская", "Беговая", "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линии, "Савеловская" Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линии, "Фили", "Римская", "Текстильщики", "Царицыно", МЦК "Новохохловская". Скоро такие инструкции будут доступны для всех пересадочных станций МЦД.

Кроме того, Темникова рассказала, что Московский метрополитен до конца года передаст Центральной ППК 800 дополнительных элементов для МЦД.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Отмечается, что после запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках почти 50 миллионов рублей.

