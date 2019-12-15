Более 50 млн рублей сэкономили пассажиры МЦД благодаря новым тарифам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Со дня вступления в силу тарифов Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры сэкономили более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"Со дня вступления в силу тарифов МЦД благодаря новой тарифной системе пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" уже сэкономили более 50 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в совокупности все пассажиры первых двух диаметров смогут экономить на проезде около 7 миллиардов рублей в год.

Как поясняется, те, кто каждый день ездят из зоны "Пригород" в центр, значительно экономят на проезде не только за счет снижения стоимости проезда на железнодорожном транспорте, но и за счет бесплатной пересадки на метро.

В Депртансе привели в пример пассажира, который каждый день едет со станции "Шереметьевская" до станции метро "Проспект Мира". Он тратил на поездку 61 рубль, а с запуском МЦД при оплате по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" заплатит всего 45 рублей. В итоге при поездке туда-обратно по будням он сэкономит в год до 8,4 тысячи рублей.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

Московские центральные диаметры заработали в платном режиме

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

