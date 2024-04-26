"Единая Россия" зафиксировала масштабные DDoS-атаки на электронные сервисы партии

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Партия "Единая Россия" выявила масштабные DDoS-атаки на свои ресурсы в день начала акции "Диктант Победы", которая проводится во всех субъектах РФ и в 60 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Атаки идут на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU. Работа критически важной цифровой инфраструктуры партии поддерживается", – уточнили в сообщении.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, IT-специалисты совместно с Ростелекомом предпринимают меры по предотвращению атак. Он также подчеркнул, что злоумышленники, осуществляя DDoS-атаки в день проведения акции "Диктант Победы", препятствуют сохранению исторической правды.

"Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", – добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" стартовала 26 апреля. Центральная площадка – Музей Победы в Москве. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет в шестой раз. В текущем году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.

Хинштейн уточнил, что акцию поддержали школы, вузы, ссузы, министерства, ведомства, учреждения и организации "Росатома", Росгидромета и другие. Планируется, что число площадок в 2024 году вырастет, как и количество участников, сказал он.

