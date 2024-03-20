Акция "Диктант Победы" пройдет 26 апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" в этом году пройдет 26 апреля. Центральная площадка – Музей Победы в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Единая Россия" со ссылкой на главу комитета ГД по информполитике, координатора партийного проекта "Историческая память" Александра Хинштейна.

Отмечается, что тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет в шестой раз. В текущем году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.

По словам Хинштейна, Центральный музей Великой Отечественной войны в 2024 году является не только центральной площадкой проведения мероприятия, но и активно помогает в его продвижении. В новые регионы РФ от музея направят тематические выставки. Также запланирован открытый лекторий в восьми федеральных округах, будут работать мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, добавил он.

В публикации указывается, что граждане могут подготовиться к "Диктанту Победы" с помощью тренировочных тестов на сайте акции. Более того, "Волонтеры Победы" проведут онлайн две интерактивные исторические интеллектуальные игры на знание военной истории для старшеклассников, а для студентов иностранных филиалов российских вузов организуют лекции историков из государств – участников СНГ, которые будут посвящены юбилейным датам и ключевым событиям ВОВ.

Парламентарий уточнил, что акцию поддерживают школы, вузы, ссузы, министерства, ведомства, учреждения и организации "Росатома", Росгидромета и другие. Планируется, что число площадок в 2024 году вырастет, как и количество участников, сказал Хинштейн. По его словам, знание истории России никогда не позволит забыть героическое прошлое страны, которым гордятся сейчас и будут гордиться будущие поколения.

В пресс-службе партии также отметили, что вопросы диктанта будут переведены на пять языков – английский, французский, арабский, китайский и испанский. В 2023 году количество площадок мероприятия превысило 21,5 тысячи, а число участников составило 1,9 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в 2021 году заявки на участие подали страны, которые ранее не участвовали в акции, – Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Традиционно "Диктант Победы" прошел в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

Более 10 тысяч москвичей приняли участие в "Диктанте Победы"