Памятник Сталину могут установить в Новокузнецке

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил градостроителям и руководителям городских районов подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. Об этом он заявил в эфире программы "Утро с мэром".

В своей речи он поздравил с юбилеем депутата горсовета и коммуниста Леонида Буракова. Ведущий подчеркнул, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот мечтает.

Кузнецов ответил, что уже дал поручение градостроителям и руководителям районов подумать над местом установки экспозиции. Он напомнил, что Новокузнецк раньше назывался Сталинском, все начальники Центрального комитета (ЦК), первые секретари горкома партии, сам ЦК и Сталин были на прямой связи.

"По сути дела, Сталинск был город прямого подчинения и во время Великой Отечественной войны, и после войны при строительстве ЗапСиба и других заводов", – добавил глава города.

Однако мэр уточнил, что памятник не должен никого обидеть. По его словам, у граждан Сталин вызывает противоречия, однако благодаря ему в стране прошла большая индустриальная революция, быстро развивалось гражданское общество и социнфраструктура, появились хлебокомбинаты, колбасные цеха и кондитерские фабрики.

Ранее сообщалось, что памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову откроют в Москве осенью этого года. Мемориал появится в Михайловском саду.

По словам директора Театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока, бронзовая фигура артиста готова. Специалистам осталось закончить отделку постамента и подготовить все к открытию, добавил он.

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