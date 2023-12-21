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21 декабря, 11:58

Политика

"Коммунисты России" хотят открыть "Сталин-центры" в городах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Коммунисты России" намерены открыть "Сталин-центры" в городах РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу партии Сергея Малинковича.

Он напомнил, что недавно такой центр был заработал в Барнауле.

Малинкович также рассказал о планах партии обратиться к Сергею Собянину с просьбой восстановить в Москве Сталинский район, который существовал с 1930 по 1961 год в восточной части города.

Ранее сенатор от фракции ЛДПР Елена Афанасьева предложила превратить "Ельцин-центр" в Центр имени Жириновского.

По ее мнению, учреждение превратилось в рассадник русофобии. Сенатор призвала ликвидировать Центр и на его месте учредить другой. Кроме того, Афанасьева утверждает, что думская фракция ЛДПР считает необходимым закрепить понятие русофобии и ввести за нее уголовную ответственность.

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