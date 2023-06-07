Глава СПЧ выступил против закрытия "Ельцин Центра"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что он против идеи закрытия "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, в то же время отметив целесообразность его идеологической реформации. Об этом пишет РИА новости.

Во время обсуждения курса "Основы российской государственности" в столичном вузе РГГУ Фадеев раскритиковал мультфильм центра, показывающий историю России как тысячу лет рабства с одним хорошим правителем. При этом он отметил, что не стоит "все замазывать черной краской", и вместо закрытия предложил подправить идеологию музея.

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин Центра" и выступил за его закрытие. По его словам, первое, что видят маленькие дети, когда приходят в музей, – это ужасающий исторический фильм об истории РФ, в котором показывается "грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке – только единственный человек, который пришел и все это поменял".

Также телеведущий Владимир Соловьев обвинил "Ельцин Центр" в разрушении российской системы образования. По его мнению, нынешняя образовательная система в стране не дает возможности педагогу воспитывать учеников.

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