Михалков выступил за закрытие "Ельцин центра"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность "Ельцин центра" и выступил за его закрытие. Об этом он заявил во время XI Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости.

По его словам, первое, что видят маленькие дети, когда приходят в этот музей, – это ужасающий исторический фильм об истории РФ, в котором показывается "грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке – только единственный человек, который пришел и все это поменял".

Михалков добавил, что не против того, чтобы в России был музей первого президента. Однако, по мнению режиссера, необходимо сделать честный музей современной российской истории.

Ранее сенатор от фракции ЛДПР Елена Афанасьева предложила переквалифицировать "Ельцин Центр" в Центр имени Владимира Жириновского. По ее мнению, учреждение превратилось в рассадник русофобии.

До этого телеведущий Владимир Соловьев заявил, что "Ельцин Центр" виноват в разрушении российской системы образования. По его мнению, нынешняя образовательная система в стране не дает возможности педагогу воспитывать учеников.