Евразийский аналог премии "Оскар" могут начать вручать в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первое вручение премии Евразийской киноакадемии, которая призвана стать аналогом "Оскара", может состояться в 2024 году, заявил председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать", – сказал он.

Михалков пояснил, что основной задачей на данном этапе является вовлечение в Евразийскую киноакадемию ведущих кинематографических стран материка. Режиссер уточнил, что речь идет об Индии, Китае и Корее.

Весной 2022 года Михалков выступил с идеей основания Евразийской киноакадемии и учреждения связанной с ней премии в качестве аналога "Оскара". По мнению режиссера, это необходимо для культурного развития евразийского пространства.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию "Оскар" 2023 года. Церемония вручения премии состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

До этого стало известно, что Россия в 2022 году не стала выдвигать свою киноленту на соискание премии "Оскар".

Соответствующее решение было принято президиумом Киноакадемии, который занимается формированием и утверждением состава комиссии по выдвижению отечественного фильма на соискание соответствующей премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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