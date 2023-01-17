Фото: Агентство "Москва"

Московский международный кинофестиваль в 2023 году пройдет с 21 по 27 апреля, прием заявок на участие в программе смотра уже открыт. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"Московский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 21 по 27 апреля. <...> ММКФ открыл прием работ на участие в конкурсе 45-го смотра", – указано в материале.

Кроме того, организаторы открыли прием заявок на участие во внеконкурсных программах ММКФ.

Предыдущий Московский международный кинофестиваль прошел с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоялись в Московском театре мюзикла.

Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 2000 года его проводят ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России Никита Михалков.

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