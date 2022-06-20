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Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября, сообщает ТАСС.

"География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании", – отметили в дирекции фестиваля.

Уточняется, что к настоящему моменту подано более 200 заявок на основной конкурс.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину 2022 года.

Соответствующее решение было принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля, которые не могли приехать в Россию.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) является мероприятием класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Впервые он прошел в 1935 году.

