Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
33-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября. Как сообщили организаторы, мероприятие организуют в формате делового кинофорума.
"Кинотавр" – главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. <...> Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много", – приводятся в сообщении слова президента фестиваля Александра Роднянского.
Прием заявок от участников начнется с 1 марта. В этом году основной площадкой фестиваля снова станет Зимний театр. Программой предусмотрены как традиционные конкурсы полного и короткого метра, так и секция "Кинотавр. Сериалы", спецпоказы и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже.
В прошлом году "Кинотавр" также прошел в сентябре. Тогда в нем впервые приняли участие сериальные проекты. Главный приз фестиваля получил фильм режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз". В нем сыграли Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков, а также Ольга Бодрова, получившая награду за лучшую женскую роль.
В Сочи подвели итоги "Кинотавра"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: