Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

33-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября. Как сообщили организаторы, мероприятие организуют в формате делового кинофорума.

"Кинотавр" – главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. <...> Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много", – приводятся в сообщении слова президента фестиваля Александра Роднянского.

Прием заявок от участников начнется с 1 марта. В этом году основной площадкой фестиваля снова станет Зимний театр. Программой предусмотрены как традиционные конкурсы полного и короткого метра, так и секция "Кинотавр. Сериалы", спецпоказы и другие мероприятия, о которых будет объявлено позже.

В прошлом году "Кинотавр" также прошел в сентябре. Тогда в нем впервые приняли участие сериальные проекты. Главный приз фестиваля получил фильм режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз". В нем сыграли Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков, а также Ольга Бодрова, получившая награду за лучшую женскую роль.

