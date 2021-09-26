В Сочи подвели итоги Кинотавра. Приз за лучшую женскую роль в лучшем фильме получила дочь Сергея Бодрова – Ольга. 23-летняя актриса сыграла одну из главных ролей в ленте Николая Хомерики "Море волнуется раз".

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