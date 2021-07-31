"Откройте, Давид": Андрей Кураев

Давид Виннер провел день с богословом и философом Андреем Кураевым – одним из самых узнаваемых священников русской православной церкви.

Почему Андрей Вячеславович находится в оппозиции к руководству РПЦ, за какие убеждения Патриарх хочет лишить его сана, и каково его мнение насчет вакцинации?

Андрей Кураев провел Давиду экскурсию по своей квартире, показал дом, где родился, объяснил, почему оберегом его мотороллера стала рыба, что у него общего с Гарри Поттером, и зачем он держит дома эльфа Добби? Ну, и, конечно, Давид задал герою вопросы о шоу-бизнесе, истинной вере, милосердии, терпимости и двойных стандартах. Об этом и многом другом – в программе "Откройте, Давид".