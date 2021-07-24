Принц Гарри опроверг информацию о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы II

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Принц Гарри не подтвердил предположения о том, что часть его мемуаров будет опубликована только после смерти бабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает "Газета.ру".

Представитель герцога Сассекского назвал подобные утверждения "ложными сообщениями СМИ". Также поясняется, что принц сейчас работает только над одними мемуарами, которые планируют издать в конце следующего года.

Издатель охарактеризовал произведение как "интимные и искренние мемуары одной из самых увлекательных и влиятельных мировых фигур нашего времени".

По предварительным данным, герцог обсудил с семьей свои планы по написанию книги до объявления новостей, однако он "не будет ожидать получения разрешения на проект от Букингемского дворца".

Ранее принц Гарри написал автобиографическую книгу с личными воспоминаниями о жизни в английской королевской семье. Британские таблоиды сообщают, что герцог продал свои откровения за 20 миллионов долларов.

