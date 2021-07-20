Принц Гарри продал свои мемуары за 20 млн долларов

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Принц Гарри написал автобиографическую книгу с личными воспоминаниями о жизни в английской королевской семье. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По некоторым данным, в мемуарах Гарри описал несчастное детство, травму в связи со смертью мамы, грубое воспитание в королевском дворце и сложные отношения семьи с Меган Маркл. Британские таблоиды сообщают, что принц продал свои откровения за 20 миллионов долларов.

"Книга будет интимной, честной и сердечной. Герцог Сассекский напишет о своей жизни в детстве и трагической смерти своей матери Дианы, принцессы Уэльской, в 1997 году, а также о своей службе в армии и Афганистане, встрече с женой Меган Маркл", – говорится в аннотации издательства, которое приобрело права на мемуары.

Отмечается, что рукопись будет передана в издательство в октябре, а уже в 2022 году мемуары принца Гарри можно будет увидеть на полках книжных магазинов. Эксперты полагают, что публикация воспоминаний обернется скандалом и вызовет небывалый интерес.

"Принц Гарри впервые расскажет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться. Он поделится своими взлетами и падениями. Он расскажет о радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом", – отмечают в издательстве.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили корпорацию BBC в искажении фактов об имени их новорожденной дочери Лилибет Дианы. Отмечается, что правозащитники герцога и герцогини Сассекских распространили юридическое предупреждение, где заявляется, что сведения о том, что они не консультировались с королевой об имени ребенка, – клевета.