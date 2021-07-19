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В мире

15:36

Пятимесячный декретный отпуск Меган Маркл и принца Гарри вызвал вопросы в США

за рубежом

Фото: ТАСС/PA/Dominic Lipinski

Принц Гарри и Меган Маркл вдвоем ушли в пятимесячный отпуск по уходу за ребенком, что вызвало вопросы у общественности в США. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Королевский эксперт Марлен Кениг отметил, что в Соединенных Штатах отсутствует национальная политика в отношении отпуска по уходу за ребенком. Единственное, на что могут претендовать работающие молодые родители, – оплачиваемый отпуск длительностью 10 недель.

Однако вряд ли подобный затяжной отпуск когда-либо повторится в жизни пары. Гарри и Меган уже заявляли, что не планируют больше заводить детей.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз 4 июня. У пары родилась дочь, ее назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Имя девочка получила от своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.

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