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Общество

06 июня, 20:15

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

общество

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление герцога и герцогини Сассекских.

Девочку назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор. Она родилась 4 мая в 21:40 мск в городе Санта-Барбара в штате Калифорния. Вес малышки 7 фунтов 11 унций (около 3,5 килограмма). И мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Уточняется, что имя Лили она получила от своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.

Первый ребенок пары появился на свет 6 мая 2019 года. Мальчику дали имя Арчи. Роды проходили на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка.

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