Принц Гарри и Меган Маркл обвинили BBC в искажении фактов об имени их дочери

16:31
Фото: AP/Dominic Lipinski/Pool
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили корпорацию BBC в искажении фактов об имени их новорожденной дочери Лилибет Дианы. Об этом сообщает газета The Times.
Отмечается, что правозащитники герцога и герцогини Сассекских распространили юридическое предупреждение, где заявляется, что сведения о том, что они не консультировались с королевой об имени ребенка, – клевета.
"Статья является ложной и клеветнической, и содержащиеся в ней обвинения не должны повторяться", – сообщается в документе.
Там уточняется, что принц Гарри обговорил это со своей семьей, а королева Елизавета II была фактически первой, кому он позвонил, а также рассказал о своем желании назвать дочь Лилибет в ее честь. Адвокаты отметили, что если бы королева не дала свое согласие, ребенка назвали по-другому.
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз – 4 июня у пары родилась дочь, ее назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор.
Имя девочка получила от своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.
У принца Гарри и Меган Маркл родился второй ребенок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: