Принц Гарри и Меган Маркл обвинили BBC в искажении фактов об имени их дочери

Фото: AP/Dominic Lipinski/Pool

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили корпорацию BBC в искажении фактов об имени их новорожденной дочери Лилибет Дианы. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что правозащитники герцога и герцогини Сассекских распространили юридическое предупреждение, где заявляется, что сведения о том, что они не консультировались с королевой об имени ребенка, – клевета.

"Статья является ложной и клеветнической, и содержащиеся в ней обвинения не должны повторяться", – сообщается в документе.

Там уточняется, что принц Гарри обговорил это со своей семьей, а королева Елизавета II была фактически первой, кому он позвонил, а также рассказал о своем желании назвать дочь Лилибет в ее честь. Адвокаты отметили, что если бы королева не дала свое согласие, ребенка назвали по-другому.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз – 4 июня у пары родилась дочь, ее назвали Лилибет Лили Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Имя девочка получила от своей прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в семье называют Лилибет, а второе, Диана, – как дань уважения принцессе Диане, ее покойной бабушке.

