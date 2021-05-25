Британцы хотят меньше слышать о принце Гарри и Меган Маркл

О принце Гарри и Меган Маркл в Великобритании так много говорят, что они надоели большинству жителей страны. По данным опроса местного издания, больше половины опрошенных хотели бы поменьше слышать об этой паре.

Менее 20% британцев хотели бы получать о них больше информации.

Более того, половина опрошенных высказалась за лишение принца и его жены королевских титулов. Их публичных откровений британцы не одобряют.

Особенно испортилось отношение граждан к Гарри и Меган после того, как пара дала интервью Опре Уинфри. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.