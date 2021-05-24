Трое ученых института вирусологии в Ухане тяжело болели до начала пандемии – СМИ

Фото: Zuma\TASS

Трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на информацию разведки США.

По данным издания, болезнь ученых протекала сильно, они были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. При этом в статье не говорится, что речь идет о симптомах заболевания COVID-19.

"Информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", – пояснили в издании.

Новые данные о заболевании ученых требуют более тщательной проверки версии о лабораторном происхождении COVID-19, утверждает WSJ.

В МИД КНР изданию сообщили, что в США продолжают раскручивать теорию, согласно которой коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Там задались вопросом, хочет ли Вашингтон узнать истинный источник возникновения вируса или пытается отвлечь внимание.

14 января 2021 года международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, включая изолированную лабораторию BSL-4, которую связывают с утечкой коронавируса. Также эксперты побывали на рынке морепродуктов "Хуанань", больнице и центре по контролю и профилактике заболеваний.

Позднее специалисты ВОЗ заявляли, что не могут с уверенностью назвать рынок местом, откуда начал распространяться COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения, однако та же тенденция отмечалась на других рынках.

При этом американский эксперт, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфил в эфире CNN сообщал, что по-прежнему уверен в лабораторном происхождении коронавируса.